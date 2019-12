“Io Amo il Potenza” ringrazia il Presidente Caiata, i dirigenti, la squadra, l’allenatore e lo staff tecnico per il sogno che stiamo vivendo e per l’entusiasmo portato in Città! Ecco le parole

Una domenica ricca di soddisfazioni, quella passata, che ha visto il nostro Potenza chiudere il girone di andata al secondo posto in classifica in compartecipazione con il Bari, dietro la Reggina e, con alle spalle, squadre blasonate quali Ternana, Catanzaro e Catania.

Tutto questo racchiuso nei meritatissimi 39 punti raggiunti in 19 partite.

Uno splendido girone di andata che ha fatto sognare i tanti tifosi e appassionati di sport che chiudono l’anno nel migliore dei modi.

Fieri anche i volontari della seguitissima Associazione Culturale “Io Amo il Potenza“, nata ufficialmente in Città nel Novembre 2016, grazie ad un gruppo di innamorati dei nostri inconfondibili e carichi colori Rossoblù.

L’Associazione ci tiene a ringraziare tutti coloro che si sono spesi in questo girone affinchè la squadra raggiungesse il livello tanto sudato:

“Chapeau a Presidente, dirigenti, squadra, allenatore e staff tecnico!

Forza Potenza giochiamoci questo girone di ritorno”.

Da sempre vicini a tutte le iniziative del Potenza Calcio, i membri dell’Associazione condividono un obiettivo comune: vivere a pieno lo sport, trasformandolo in uno strumento sociale e solidale.

Infatti, dopo il boom di donazioni ottenuto durante la scorsa stagione (dovuto, ricordiamo, anche alla vendita di tante sciarpe e tanti cuscini) l’Associazione si propone ancora una volta di donare biglietti ai bambini meno fortunati, facendo in modo che vivano un momento di gioia, tranquillità e divertimento, dando loro la possibilità di accrescere la fede sportiva attraverso l’esperienza dello Stadio.

Una vera passione travolgente per la nostra squadra e per coloro che hanno realmente bisogno.

Come ha poi specificato alla nostra Redazione il presidente Angelo Triani:

“Nel giro di 20 giorni sono state vendute 50 sciarpe.

Tra le novità la sciarpa con su scritto “di padre in figlio” che è andata letteralmente a ruba.

E’ piaciuta tanto e adesso è in ri-stampa per il girone di ritorno.

Un’idea apprezzata anche come regalo di Natale.

Un pensiero natalizio che fa felice chi lo riceve e soprattutto aiuta chi ha bisogno.

Grazie alla vendita delle sciarpe e alle offerte spontanee, finora siamo riusciti a sostenere tutte le richieste.

Per cui, se non c’è la donazione di molti, il tutto non è più fattibile.

E’ importante sostenere l’Associazione affinchè tutti possano avere l’opportunità di seguire le partite in casa.

Per farlo, ricordiamo, è possibile acquistare la sciarpa benefica di “Io Amo il Potenza” o la nuova “si padre in figlio”, favorendoci di un’ulteriore donazione.

Lancio anche un appello: noi siamo sempre alla ricerca di persone volenterose che ci diano una mano.

Chi si mette in gioco in prima persona e ci dona il suo tempo, merita molto rispetto”.

Unico neo presente in questa chiusura che “sporca” il clima festoso venutosi a creare è, a detta di molti, la presenza di pochi tifosi allo stadio Viviani durante l’incontro con la Paganese.

Erano infatti presenti 2.619 spettatori, di cui 938 locali, 1.545 abbonati e 136 ospiti.

Numeri bassi rispetto a quelli che siamo abituati a registrare.

Come mai?

Sono certamente molte le persone che non vanno allo Stadio per pigrizia ma sono altrettante coloro che, purtroppo, non se lo possono permettere.

Per queste ultime, il vostro sostegno è fondamentale.

Assieme alla lodevole iniziativa di “Io Amo il Potenza” si possono fare grandi cose e regalare un sorriso a quei bambini meno fortunati che non aspettano altro che gridare “goal!”, a pochi passi dai loro giocatori preferiti.

L’Associazione ricorda che chiunque fosse interessato all’acquisto di tutti i gadget, per dare un grande e solidale contributo, può versare l’importo con bonifico al:

codice IBAN: IT45S0567617295IB0000217235

intestazione: Angelo Triani

causale: Acquisto sciarpa

Facciamo i complimenti ad Angelo e al suo gruppo per l’impegno con cui aiuta i più bisognosi a seguire la propria passione calcistica.

Questa una foto delle sciarpe benefiche.