Arriva a Potenza “Una bandiera per la Palestina”: questa l’iniziativa

Domenica 10 novembre arriva a Potenza “Una bandiera per la Palestina“, l’iniziativa itinerante promossa dal Circolo Culturale Antonio Infantino di Tricarico: una staffetta tra i comuni della Basilicata, che hanno esposto, espongono ed esporranno una bandiera della Palestina lunga 10 metri, per richiamare l’attenzione di cittadini e cittadine sul massacro che il governo israeliano sta perpetrando nei confronti del popolo palestinese.

La bandiera, ospitata dal Comitato per la pace di Potenza, sarà esposta sulla Torre Guevara per tutto il giorno.

Dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00 sono previsti interventi, letture e musica;

in particolare nel pomeriggio, oltre ad un laboratorio per l’autoproduzione di bandiere palestinesi a cura della Collettiva Mashare, daranno il loro contributo musicale la band Effetti Collaterali, I Tamburi dei Briganti, Helvus, Beatbox Basilicata.

Saremo in piazza, ancora una volta, per testimoniare il sostegno al popolo palestinese, l’urgenza di porre fine a un massacro che ad oggi conta più di 43 mila morti, di cui almeno 17 mila bambini, e chiedere con forza ai governi occidentali di smettere di essere complici e intraprendere tutte le azioni necessarie per imporre al governo israeliano il rispetto del diritto internazionale, premessa indispensabile per ogni ipotesi di pace.