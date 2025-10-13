Attenti alle multe: ecco quando scatta l’obbligo delle gomme invernali

Per gli automobilisti manca poco al cambio di ruote invernali.

Come ogni anno l’obbligo di montare pneumatici invernali sulle auto scatterà il 15 novembre 2025 e durerà fino al 15 aprile 2026.

Come si apprende da Today, si tratta di un’imposizione introdotta nel 2013 da una direttiva del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, perché ‘le precipitazioni nevose e i fenomeni di pioggia ghiacciata possono creare pericolo per gli utenti e condizionare il regolare svolgimento del traffico‘.

Nello stesso testo normativo, si precisa però che la regola vale soltanto nei tratti in cui il gestore o l’ente proprietario della strada (regione, provincia o comune) abbia prescritto apposita ordinanza.

Di conseguenza, gli automobilisti dovranno prestare attenzione ai cartelli e alle norme previste da ogni singolo territorio per sapere dove le gomme siano effettivamente previste e dove no.

Fermo restando l’obbligo dal 15 novembre al 15 aprile, le gomme invernali possono comunque essere installate sui veicoli già a partire dal 15 ottobre e fino al 15 maggio.

Nel 2014, una circolare del ministero dei trasporti ha infatti introdotto un mese di deroga all’inizio e alla fine del periodo prefissato dalla direttiva del 2013.

Gli pneumatici invernali a norma sono contrassegnati sul fianco (e nell’autodichiarazione del costruttore) dalle sigle M+S, MS, M/S, M-S, M&S, tutte iniziali che stanno per “mud and snow” ovvero fango e neve.

Rispetto a quelli standard, presentano differenze di prestazione evidenti essendo progettati per rendere al meglio in condizioni atmosferiche critiche quali basse temperature e asfalto umido, bagnato o innevato.

Sul mercato sono disponibili pneumatici invernali con vari prezzi, a seconda soprattutto della marca e quindi della qualità del materiale.

In media il costo oscilla dai 50 ai 200 euro per pneumatico, ai quali bisogna sommare il montaggio (di solito entro i 50 euro) e l’eventuale deposito della variante estiva che viene sostituita (40-80 euro all’anno).

Per chi non abbia tempo o denaro da investire, il codice della strada consente di montare al posto delle gomme invernali le cosiddette “all season” o, in italiano, “quattro stagioni”.

Si tratta di pneumatici validi per tutto l’anno perché adatti, secondo i costruttori, alle alte e basse temperature così come a ogni condizione meteo e del manto stradale.

Un’ulteriore alternativa è rappresentata dalle catene.

Secondo il codice stradale, chi ne sia provvisto è infatti autorizzato a circolare nei luoghi in cui vige l’obbligo delle gomme invernali.

Con un’importante precisazione: a meno che le condizioni del manto stradale non richiedano di montarle, è sufficiente tenerle a bordo del veicolo ed esibirle alle autorità per non incorrere in sanzioni.

Chi viene individuato dalle forze dell’ordine senza le regolari gomme invernali (o senza le alternative) può essere sanzionato con una multa da 41 a 168 euro, se su una strada del centro abitato, e da 84 a 355 euro, se su strade extraurbane e autostrade.

È inoltre previsto il fermo del veicolo fino alla messa in regola delle gomme.

In caso di recidiva, alla sanzione pecuniaria si aggiunge la decurtazione di tre punti dalla patente“.