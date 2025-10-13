Potenza, nuovi trasferimenti e nomina del nuovo parroco della parrocchia di Sant’Anna e Gioacchino. I dettagli

Dopo gli avvicendamenti dei mesi scorsi in alcune parrocchie, l’Arcivescovo a seguito di un tempo «di preghiera, di ascolto e di discernimento condiviso» ha provveduto a firmare i nuovi trasferimenti e la nomina del nuovo parroco della parrocchia di Sant’Anna e Gioacchino di Potenza.

In particolare:

• Viene nominato nuovo parroco don Antonio Laurita. Inizierà il suo ministero pastorale il 14 febbraio 2026.

• Don Marcello Cozzi, avendo rinunciato, con lettera autografa del 18 agosto 2025, agli incarichi di Co-parroco della Parrocchia S.S. Anna e Gioacchino e di membro del Consiglio Presbiterale diocesano, ha ricevuto il nulla osta alla sua richiesta di un trasferimento momentaneo nell’Arcidiocesi di Napoli per una collaborazione pastorale e per l’insegnamento presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, a partire dall’1 novembre 2025.

• Don Franco Corbo sarà collaboratore parrocchiale presso la parrocchia Santa Maria del Carmine in Avigliano

• Don Cesar Prudence Mossa sarà collaboratore parrocchiale della Parrocchia San Laviero Martire in in Tito.

«Comprendo i sentimenti di affetto e di gratitudine verso i sacerdoti che lasciano la propria parrocchia, così come le attese e le curiosità verso chi arriva. – ha detto S. E. Monsignor Davide Carbonaro – Vi invito però a vivere questi cambiamenti nella fede, riconoscendo che è Dio stesso a guidare il cammino della nostra Chiesa diocesana.

Come vostro Vescovo – conclude – sento il dovere e la gioia di esercitare una paternità pastorale che si prende cura di ogni comunità, cercando di rispondere alle diverse necessità spirituali e umane che emergono nel nostro territorio».