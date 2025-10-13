ULTIME NEWS

Potenza, nuovi trasferimenti e nomina del nuovo parroco della parrocchia di Sant’Anna e Gioacchino. I dettagli

13 Ottobre 2025

Dopo gli avvicendamenti dei mesi scorsi in alcune parrocchie, l’Arcivescovo a seguito di un tempo «di preghiera, di ascolto e di discernimento condiviso» ha provveduto a firmare i nuovi trasferimenti e la nomina del nuovo parroco della parrocchia di Sant’Anna e Gioacchino di Potenza.

In particolare:

• Viene nominato nuovo parroco don Antonio Laurita. Inizierà il suo ministero pastorale il 14 febbraio 2026.

Don Marcello Cozzi, avendo rinunciato, con lettera autografa del 18 agosto 2025, agli incarichi di Co-parroco della Parrocchia S.S. Anna e Gioacchino e di membro del Consiglio Presbiterale diocesano, ha ricevuto il nulla osta alla sua richiesta di un trasferimento momentaneo nell’Arcidiocesi di Napoli per una collaborazione pastorale e per l’insegnamento presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, a partire dall’1 novembre 2025.

Don Franco Corbo sarà collaboratore parrocchiale presso la parrocchia Santa Maria del Carmine in Avigliano

Don Cesar Prudence Mossa sarà collaboratore parrocchiale della Parrocchia San Laviero Martire in in Tito.

«Comprendo i sentimenti di affetto e di gratitudine verso i sacerdoti che lasciano la propria parrocchia, così come le attese e le curiosità verso chi arriva. – ha detto S. E. Monsignor Davide Carbonaro – Vi invito però a vivere questi cambiamenti nella fede, riconoscendo che è Dio stesso a guidare il cammino della nostra Chiesa diocesana.

Come vostro Vescovo – conclude – sento il dovere e la gioia di esercitare una paternità pastorale che si prende cura di ogni comunità, cercando di rispondere alle diverse necessità spirituali e umane che emergono nel nostro territorio».