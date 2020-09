Auto in fiamme questa mattina a Potenza.

Una Citroen, per cause ancora da definire, ha preso fuoco.

Le fiamme ne hanno distrutto maggiormente la parte posteriore.

Il mezzo in quel momento si trovava parcheggiato in Via Appia (nei pressi della Sita).

Tempestivo l’intervento dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Potenza che hanno prontamente spento le fiamme.

Traffico rallentato per consentire in sicurezza le dovute operazioni.

