Avigliano: il Sindaco a Roma per ricordare le donne e gli uomini che hanno sacrificato la vita per la Patria in guerra e durante la pandemia! I dettagli

Il Ministero della Difesa, con nota del 4 marzo 2021, ha autorizzato la deposizione di una corona da parte della Città di Avigliano (PZ) presso il Sacello del Milite Ignoto presente presso l’Altare della Patria in Roma.

La cerimonia avrà luogo il prossimo 12 Marzo alle ore 9:30 e vedrà il Sindaco di Avigliano, l’Avv. Giuseppe Mecca, rappresentare la Città gianturchiana ai piedi del Vittoriano:

“Non nascondo una profonda emozione e un grande orgoglio nel poter rappresentare Avigliano in un momento così particolare per l’Italia e un’occasione così prestigiosa.

Lo scorso 12 febbraio il Consiglio Comunale di Avigliano ha delineato all’unanimità il conferimento della Cittadinanza Onoraria al Milite Ignoto in occasione del centenario, così come voluto dall’Esercito Italiano.

In questo momento, il Milite Ignoto ben può rappresentare tutte gli italiani, le donne e gli uomini che hanno sacrificato la propria vita per gli altri, tanto in occasione delle guerre che hanno segnato la Storia Patria, quanto in occasione della terribile pandemia che ancora oggi stiamo vivendo.

È nel pensiero di tutte questi eroi che depositerò la corona il 12 marzo a Roma”.

