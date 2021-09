Avigliano pronta ad accogliere i Profughi Afghani: “Ognuno deve fare la propria parte”! I dettagli

Con nota formale trasmessa in data odierna dal Sindaco, Avv. Giuseppe Mecca, al Prefetto di Potenza, Dott. Annunziato Vardè, l’amministrazione comunale di Avigliano ha formalizzato la propria disponibilità all’accoglienza di profughi provenienti dall’Afghanistan.

La conferma è arrivata dalle parole dello stesso primo cittadino:

“A seguito di un incontro tenutosi presso la Prefettura di Potenza in data Venerdì 10 Settembre 2021, ho comunicato formalmente a Sua Eccellenza il Prefetto la disponibilità dell’amministrazione comunale di Avigliano all’accoglienza di profughi provenienti dall’Afghanistan, secondo i tempi e le modalità che verranno concordate.

Ritengo che la grave crisi sociale ed umanitaria che in queste settimane interessa l’area geografica di cui sopra imponga ad ognuno il dovere di fare la propria parte.

L’amministrazione comunale e la Città di Avigliano che ho l’onore di rappresentare, non intendono sottrarsi a questo dovere, che anzi desiderano onorare in nome di quei valori universali che devono ispirare e guidare sempre e in ogni tempo l’attività istituzionale e politica”.

