Avigliano: questi lavoratori “finalmente avranno diritto ad un’adeguata retribuzione, alle tutele previdenziali, agli sviluppi professionali”. I dettagli

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa di Segreteria Fp Cgil Potenza:

“Oggi per noi è una giornata importante perché finalmente i quattro lavoratori LSU (lavoratori socialmente utili) del Comune di Avigliano (PZ) hanno un contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

Si chiude così una lunga battaglia che la Fp Cgil ha combattuto insieme a queste lavoratrici e lavoratori che da ventidue anni hanno erogato ai cittadini aviglianesi servizi essenziali e che ha portato, oggi, alla firma di un contratto di lavoro che consente loro di acquisire finalmente tutti i diritti propri di un pubblico dipendente.

Per anni come Fp Cgil ci siamo schierati al fianco degli LSU che lavorano presso gli enti locali della regione chiedendo alle amministrazioni di utilizzare i corposi incentivi messi a disposizione dallo Stato e dalla Regione per stabilizzare questo personale.

Si tratta di un’occasione importante in un periodo molto difficile per i comuni lucani che hanno visto, nell’arco di pochi anni, ridursi il numero delle unità in servizio a causa dei numerosi pensionamenti e del mancato turnover.

Alcuni comuni hanno stabilizzato buona parte del personale, in molti altri ancora si vive questa situazione di precarietà.

Un grande successo per la nostra organizzazione e per gli LSU di Avigliano che finalmente avranno diritto ad un’adeguata retribuzione, alle tutele previdenziali, agli sviluppi professionali e a tutto quanto previsto dalla contrattazione.

Un impegno che ha portato ad un grande risultato e che ci auguriamo di riproporre nei comuni lucani che ancora utilizzano queste forme di precarietà”.

