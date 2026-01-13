Balvano, parte il progetto FreePlastic: mensa scolastica senza plastica, rinnovata e più accessibile

È ufficialmente partito il progetto FreePlastic nella mensa degli studenti dell’Istituto Comprensivo di Balvano.

Piatti e bicchieri in melamina, posate in acciaio e refrigeratore d’acqua sostituiscono la plastica monouso, riducendo l’impatto ambientale e promuovendo scelte più responsabili.

La mensa si presenta oggi come uno spazio rinnovato e funzionale, dotato di zona gluten free, area lavaggio dedicata, nuovi termoconvettori (fancoil), tende parasole, nuova illuminazione, ecc.

Fa sapere l’Amministrazione:

“Inoltre, come già annunciato, da gennaio è stata applicata una significativa riduzione del costo dei buoni mensa per le famiglie, a conferma dell’attenzione dell’Amministrazione Comunale verso i cittadini.

Un passo concreto verso una mensa più moderna e sostenibile, e verso un futuro più attento all’ambiente e alle esigenze della comunità”.