Truffe agli anziani, Potenza non li lascia soli: ecco il progetto

“E’ importante incentivare le attività di prevenzione e contrasto delle truffe agli anziani perché, oltre a garantire risultati efficaci, aiutano a consolidare uno stretto rapporto tra un segmento di popolazione vulnerabile e le Istituzioni nel complesso, rafforzandone il sentimento di fiducia”.

Con queste parole, il Prefetto di Potenza Michele Campanaro ha preannunciato la convocazione in Prefettura, alle ore 11,00 di domani 14 gennaio, del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Sul tavolo del massimo organo provinciale di sicurezza, l’esame della IV edizione del progetto “Non da soli”, presentato dal Comune di Potenza e finanziato anche per l’anno 2026 con fondi del Ministero dell’Interno, per la prevenzione ed il contrasto delle truffe agli anziani.

Al Comitato parteciperanno il Presidente della Provincia di Potenza, il Sindaco di Potenza ed i vertici provinciali delle Forze di Polizia.