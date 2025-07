Basilicata: “accesso all’assistenza psicologica attraverso il Servizio Sanitario Regionale”. La proposta

“Abbiamo depositato una proposta di legge regionale per l’istituzione della figura dello Psicologo di Base.

Un’iniziativa che mira a rendere l’assistenza psicologica parte integrante del sistema sanitario territoriale, favorendo interventi tempestivi e accessibili per tutte le cittadine e i cittadini lucani”.

Lo dichiarano le consigliere regionali del M5s, Viviana Verri e Alessia Araneo.

Aggiungono le esponenti del M5s:

“Sulla scia delle esperienze positive già avviate in altre regioni italiane il nuovo servizio si propone come primo punto di ascolto e orientamento per chi manifesta un disagio psicologico, offrendo prevenzione, sostegno e interventi precoci, in sinergia con i Medici di Medicina Generale, i Pediatri di Libera Scelta e i servizi territoriali già attivi, come consultori familiari e servizi sociali.

Intercettare il disagio nelle fasi iniziali significa ridurre il rischio di cronicizzazione, evitare eccessiva medicalizzazione e promuovere un percorso di cura più efficace e appropriato.

L’accesso al servizio sarà garantito sia tramite invio da parte di operatori sanitari e sociali sia in forma diretta da parte dei cittadini.

I costi saranno coperti dal Servizio Sanitario Regionale, con la possibilità di introdurre un ticket, rendendo l’assistenza psicologica un diritto universale e sostenibile.

Con l’approvazione di questa proposta la Regione Basilicata si allineerebbe alle best practice nazionali e compirebbe un passo decisivo verso una sanità pubblica più umana, capillare e integrata, in cui la salute mentale venga riconosciuta come parte fondamentale del benessere complessivo”.