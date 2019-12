Basilicata, Anas: “in fase di riavvio i lavori sulla Potenza-Melfi”. I dettagli

Anas (Gruppo FS Italiane) comunica che l’Impresa D’Agostino Angelo Antonio Costruzioni Generali S.r.l. è subentrata all’A.T.I. Tecnis S.p.A – Sintec S.p.A. per la ripresa dei lavori di adeguamento e messa in sicurezza della strada statale 658 “Potenza – Melfi” in tratti saltuari dal km 0,000 al km 48,131.

Una volta espletate le procedure tecnico – amministrative propedeutiche al riavvio delle attività, sarà possibile procedere alla consegna dei lavori e nel mese di gennaio 2020, al termine delle festività natalizie, alla riapertura dei cantieri.

I lavori, per un importo complessivo di oltre 15 milioni di euro, consistono nell’allargamento della sede stradale, finalizzato all’inserimento – in salita (direzione Melfi) – di una corsia di arrampicamento dedicata per i mezzi pesanti.