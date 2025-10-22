Basilicata: auguri a nonna Filomena per i suoi 104 anni!

Un’altra ultra centenaria in Basilicata.
Come fa sapere l’Amministrazione Comunale di Ferrandina:
“La nostra comunità si stringe con affetto e ammirazione intorno alla signora Filomena Menzella, che spegne ben 104 candeline!
Alla cittadina più longeva della nostra comunità l’Amministrazione comunale, certa di interpretare i sentimenti di tutta la comunità, rivolge i più sinceri e calorosi auguri di buon compleanno”.
Non resta che unirci al coro di auguri per questa meravigliosa nonna augurandole tanta salute e serenità.