Nel giorno dedicato alle mamme, Balvano celebra la vita con la donazione di un defibrillatore alla comunità. Le foto

Nel giorno dedicato alle mamme, simbolo di amore, cura e dono della vita, Balvano celebra anche chi ogni giorno sceglie di donare… salvando vite.

Racconta l’amministrazione comunale di Balvano:

“Una giornata importante per la nostra comunità, che ha unito il valore della donazione del sangue a un gesto concreto di sicurezza e attenzione verso gli sportivi e tutti i cittadini: la donazione di un defibrillatore all’ASD BALVANO da parte della FIDAS Regionale Basilicata e della Fidas Balvano.

Un gesto di grande valore che rappresenta attenzione, prevenzione e tutela della salute della nostra comunità.

Iniziative come questa dimostrano quanto sia fondamentale fare rete, sensibilizzare e promuovere valori autentici come altruismo, partecipazione e senso di comunità.

Balvano cresce anche grazie all’impegno delle associazioni e di chi dedica tempo ed energie al bene comune.

Un sentito ringraziamento alla FIDAS Regionale Basilicata, alla presidente Isabella Cammarota, alla FIDAS Balvano, alla squadra dell’ASD Balvano, ai Carabinieri della Stazione di Balvano e a tutte le associazioni che hanno partecipato e contribuito alla riuscita di questa bellissima iniziativa.

Insieme, con piccoli grandi gesti, si costruisce una comunità più forte, sicura e solidale”.

Ecco le foto della mattinata.