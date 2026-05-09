Chiaromonte: la prevenzione sanitaria coinvolge le scuole e prova a parlare ai giovani senza filtri. I prossimi appuntamenti

La prevenzione sanitaria coinvolge le scuole e prova a parlare ai giovani senza filtri, affrontando uno dei fenomeni più diffusi e sottovalutati: l’alcolismo.

Si è svolto oggi a Chiaromonte, presso il Pod, il primo di una serie di eventi dedicati alla prevenzione sanitaria promossi da Polis per Chiaromonte, associazione Ets impegnata in attività di sensibilizzazione e informazione sul territorio.

La giornata, organizzata in ricordo del dottor Pino Lauria (medico condotto che è stato punto di riferimento per i cittadini dell’area Sud della Basilicata), è stata dedicata al tema dell’abuso di alcol, definito nel corso degli interventi una vera e propria emergenza sociale.

All’incontro hanno partecipato:

due classi quinte dell‘Istituto Carlo Levi di Sant’Arcangelo, coinvolte in un confronto diretto con operatori, professionisti e testimonianze di chi ha vissuto sulla propria pelle il percorso della dipendenza e della riabilitazione.

Ad aprire i lavori è stato il presidente di Polis, Domenico Donadio, che ha illustrato ai presenti il programma dei prossimi appuntamenti promossi dall’associazione.

Il 23 maggio si terrà un incontro dedicato alla prevenzione dell’Hpv, mentre il 31 maggio è in programma la seconda edizione del Premio Carlo Calza, che vedrà protagonista la giornalista Paola Saluzzi.

A condurre i lavori è stato il giornalista Fabio Amendolara.

Sono intervenuti:

Mario Marra, Antonio Amatucci e Alberto Dattola, che hanno affrontato il tema dell’alcolismo sotto diversi profili, da quello sanitario a quello sociale e umano.

Particolarmente toccante il momento dedicato alle testimonianze dirette dei pazienti del Centro di riabilitazione alcologica, indicato nel corso della giornata come uno dei punti di forza e motivo di orgoglio del Pod di Chiaromonte.

Racconti che hanno trasformato il convegno in qualcosa di più di un semplice incontro informativo, riportando il tema della dipendenza dentro la realtà concreta delle persone e delle famiglie.

A chiudere i lavori è stato il presidente del Consiglio regionale della Basilicata Marcello Pittella, che ha sottolineato l’importanza della prevenzione e della collaborazione tra istituzioni, scuola, sanità e associazionismo per affrontare fenomeni sempre più radicati nel tessuto sociale.