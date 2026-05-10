A Potenza arriva il ‘Giro d’Italia per la Pace’ con questa iniziativa gratuita abbinata

Capoluoghi lucani oggi sulle due ruote per una giornata dedicata alla pace e alla mobilità sostenibile.
Come spiega rainews “a Potenza con la manifestazione “‘Giro d’Italia per la Pace – Una domenica senz’auto a Bike Power City” auto interdette in parte di viale Dante.
In campo anche diverse realtà associative impegnate sui temi di pace, umanità, inclusione e cura dei territori.
A entrambe le iniziative è stata abbinata anche un’iniziativa promozionale del servizio di bikesharing attivo in città grazie alla quale – con il codice promozionale “Potenzapace” nel capoluogo di regione da oggi a domenica prossima sarà possibile usufruire di un’ora di noleggio a costo zero.