Da oggi Picerno riabbraccia uno dei suoi luoghi più cari: la villetta in via Vito Marcantonio. Ecco le foto

“Dopo anni di abbandono e silenzio, oggi restituiamo alla comunità un luogo simbolo del nostro paese: villetta in via Vito Marcantonio di Picerno”.

Così comunica alla cittadinanza l’assessore Ivan Pace con delega all’ambiente, commercio patrimonio e sport del comune di Picerno.

Scrive Pace:

“Un impegno assunto con i cittadini e promesso durante la campagna elettorale che oggi diventa finalmente realtà.

Uno spazio che torna a vivere, pensato per bambini, famiglie, anziani e giovani; un luogo di incontro, socialità e condivisione che appartiene a tutti noi.

Questa riapertura rappresenta non solo il recupero di un’area verde, ma anche un intervento concreto di attenzione verso il territorio, il decoro urbano e la qualità della vita della nostra comunità.

Da oggi Picerno riabbraccia uno dei suoi luoghi più cari, con l’auspicio che possa tornare ad essere cuore pulsante della vita cittadina e punto di riferimento per le future generazioni.

Continuiamo a mantenere gli impegni presi, con serietà, presenza e amore per il nostro paese.

E non finisce qui: questo è solo uno dei tanti passi di un percorso di rinascita e valorizzazione del nostro territorio che continuerà nei prossimi mesi.

Un’altra area verde rinasce.

Picerno guarda avanti”.

Ecco le foto.