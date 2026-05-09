Potenza: droga e telefonino in carcere! L’operazione della Polizia Penitenziaria

Riceviamo e pubblichiamo una nota dell’Osapp Basilicata:

“Brillante operazione di servizio nel carcere di Potenza.

Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 17:30, presso la Casa Circondariale di Potenza, nel corso di un’operazione di controllo effettuata dal personale di Polizia Penitenziaria, sono stati sequestrati circa 200 grammi di sostanza presumibilmente stupefacente del tipo hashish e uno smartphone danneggiato, verosimilmente spezzato nel tentativo di disfarsene.

L’operazione ha interessato una camera detentiva occupata da quattro detenuti, tre italiani e uno di nazionalità senegalese, che avrebbero inizialmente opposto resistenza all’ingresso del personale nella stanza, presumibilmente nel tentativo di disfarsi degli oggetti non consentiti”.

Così Giuseppe Cappiello, Segretario regionale Basilicata dell’OSAPP, che dichiara:

“La situazione delle carceri lucane, in particolare degli istituti di Melfi, Potenza e Matera, resta drammatica sotto il profilo della carenza di organico.

Nonostante ciò, il personale di Polizia Penitenziaria, con enormi sacrifici, continua a garantire sicurezza e operatività.

I turni di servizio arrivano anche a 12 ore consecutive.

Attendiamo risposte concrete dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e l’assegnazione di almeno 50 unità in Basilicata. Auspichiamo inoltre che al personale protagonista di questa brillante operazione venga riconosciuto il giusto merito professionale”.

L’OSAPP esprime apprezzamento per la professionalità e il senso del dovere dimostrati dal personale operante, che continua a svolgere il proprio servizio in condizioni estremamente difficili, garantendo legalità e sicurezza all’interno degli istituti penitenziari lucani.