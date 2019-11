Basilicata: Bardi incontra i vertici degli enti sub-regionali. I dettagli

Con queste parole, il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha salutato, in serata, i vertici di alcuni enti sub – regionali nominati nei giorni scorsi:

“L’impegno e il compito degli enti sub – regionali è strategico per il funzionamento della Regione Basilicata. Dovrete dimostrare non a me e neanche alla Giunta, ma ai lucani, che abbiamo scelto bene e che sarete in grado di mettere in campo servizi di alta qualità.

Il presidente Conte ha avuto oggi parole di apprezzamento per il fervore che si registra in Basilicata in questi ultimi mesi.

Lavorando a stretto contatto con gli assessori e con i dipartimenti regionali di riferimento, siete chiamati a dare il vostro contributo al processo di riorganizzazione della macchina regionale che stiamo attuando con grande tenacia.

Con gli auguri di buon lavoro, vi giunga l’esortazione a dedicarvi, con il massimo impegno, a questa nostra regione”.

Erano presenti all’incontro con Bardi:

l’amministratore dell’Egrib – Canio Santarsiero;

il direttore generale dell’Apt – Antonio Nicoletti;

il direttore dell’Alsia – Aniello Crescenzi;

il direttore dell’Ardsu – Rosanna Gruosso;