Basilicata: Bardi ricorda don Basilio Gavazzeni, da sempre al fianco degli ultimi e contro l’usura

Oggi, in occasione dei funerali di don Basilio Gavazzeni, scomparso lo scorso 29 agosto all’età di 80 anni, il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ne ricorda la figura e l’impegno instancabile al fianco degli ultimi e contro l’usura:

“Don Basilio Gavazzeni è stato un sacerdote che ha saputo vivere fino in fondo la sua vocazione evangelica, mettendo al centro della sua azione pastorale la difesa dei più deboli.

Ha combattuto con coraggio l’usura, piaga sociale che distrugge vite e famiglie.

E lo ha fatto con la forza della fede e con un’umanità autentica.

La sua testimonianza resta un patrimonio prezioso per la nostra comunità.

Oggi lo salutiamo con gratitudine e con l’impegno a non disperdere la sua eredità di valori e di coraggio civile”.