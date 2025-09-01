Ruoti, lavori finiti nella Villa Comunale! Le foto

La Villa Comunale di Ruoti torna a splendere.
Come fa sapere l’Amministrazione:
“Si sono conclusi i lavori di riqualificazione di uno degli spazi più amati dalla nostra comunità, finalmente restituito ai cittadini con un nuovo volto: più accogliente, funzionale e inclusivo.
Un intervento particolarmente importante ha riguardato i servizi igienici, che versavano da tempo in condizioni critiche: sono stati completamente rifatti, con una particolare attenzione all’accessibilità, grazie alla realizzazione di un bagno dedicato alle persone con disabilità.
Un servizio essenziale, finalmente all’altezza della dignità di chi frequenta ogni giorno questo spazio pubblico.
Anche l’area giochi per bambini è stata rinnovata, per offrire ai più piccoli un ambiente sicuro, stimolante e moderno, dove poter giocare in libertà.
Gli interventi di manutenzione generale, inoltre, hanno valorizzato l’intero spazio verde, rendendolo ancora più fruibile, curato e piacevole per tutti.
Un luogo rinnovato, pensato per tutti, che torna a essere punto di incontro, svago e benessere per famiglie, giovani e anziani.
La Villa Comunale vi aspetta!”.
Queste alcune foto.