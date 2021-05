Basilicata, boom di conti Online! L’esperto potentino Sergio Oriente ci spiega il perchè di questo successo e tutti i vantaggi

Il lungo periodo di pandemia ci ha portato a cambiare le nostre abitudini quotidiane e ad effettuare online tutte le operazioni possibili, dai semplici acquisti, ai bonifici e a tutto ciò che riguarda più in generale la gestione delle nostre finanze.

Gli utenti che si affidano al digitale sono cresciuti di ben il 57% in tempo di Covid e si associano a coloro i quali, pur beneficiando già del digitale, in questo periodo storico hanno intensificato questa nuova modalità operativa per necessità.

Tra i settori interessati dall’accelerazione digitale c’è sicuramente quello bancario poichè, come precisato, la pandemia e il distanziamento sociale hanno spinto sempre più consumatori a interagire con le loro banche attraverso i canali remoti.

Si parla così di boom dell’internet banking, la banca virtuale da cui è possibile effettuare transazioni finanziarie e monitorare il proprio conto corrente da qualsiasi dispositivo connesso ad una rete.

Se nel 2019 il mercato dell’internet banking è stato valutato 11.43 miliardi di dollari, secondo le previsioni di Allied Market Research (un fornitore di analisi di settore), nel 2027 raggiungerà 31.81 miliardi, con una crescita del 178%.

Diffusosi inizialmente all’estero, particolarmente negli USA e nel Regno Unito, questo nuovo modo di interagire con la propria banca ha preso piede anche in Italia.

Infatti, sono sempre di più coloro che si affidano a questo modo di fare banca, preferendolo a quello tradizionale.

I clienti delle banche sono stati tra i più attivi su online e mobile banking: il 51% degli italiani ha intensificato il proprio rapporto con la banca di riferimento sul canale online, mentre il 54% ha aumentato l’uso del mobile.

Abbiamo chiesto al potentino Sergio Oriente, Consulente Finanziario presso Banca Widiba (Via Centomani 11 – Area Direzionale Franco – Ingresso A 85100 – Potenza) qualcosa in più sull’argomento, ripercorrendo le tappe che hanno definito il suo percorso professionale:

“Vivo a Potenza, città nella quale sono nato e in cui svolgo l’attività di Consulente Finanziario dal 2001.

Affianco i miei clienti nel definire il percorso finanziario più adatto alle loro esigenze, aiutandoli ad individuare i bisogni personali e mettendo al loro servizio la mia ventennale esperienza.

Dopo la maturità classica, nel 1999 ho conseguito la laurea in Giurisprudenza, con indirizzo internazionalistico, presso l’Università degli Studi di Salerno.

Nel 2006 ho ottenuto la Certificazione di European Financial Advisor rilasciata da EFPA Italia.

Nel 2013 sono diventato formatore del Progetto Economic@mente – Educazione finanziaria per gli studenti della scuola superiore – realizzato da ANASF (Associazione Nazionale Consulenti Finanziari).

Nel 2017 ho ottenuto la Certificazione UNI ISO 22222:2008 rilasciata da KIWA Cermet Italia (asseverata Accredia).

Ogni anno dedico tante ore alla formazione e all’aggiornamento professionale.

La consapevolezza in ambito finanziario è la base per una pianificazione efficace.

Sul boom dell’Internet banking posso indubbiamente dire che la banca on line è sempre più scelta principalmente per i seguenti motivi:

– costi per commissioni mediamente più bassi rispetto a quelli della “banca tradizionale”;

– gestione delle proprie finanze in modo sicuro, semplice e veloce da remoto con notevole risparmio di tempo e semplificazione in chiave smart del proprio stile vita.

Utilizzare la banca on line non significa però rinunciare al “luogo fisico” o all’interazione “faccia a faccia”.

La banca per la quale lavoro (Banca Widiba), ad esempio, si fonda su un modello di business che coniuga tecnologia e relazione grazie alla figura centrale del Consulente Finanziario “personale” che affianca il cliente nella pianificazione e nella realizzazione dei propri obiettivi di vita (acquisto casa, studi universitari dei figli, avvio attività, pensione integrativa, ecc.) e ad una rete di “uffici finanziari” dislocati sul territorio concepiti come luoghi di “educazione finanziaria” per le famiglie.

La pandemia ha avuto l’effetto di accelerare i mutamenti che erano già in corso“.

Alla luce degli ultimi sviluppi, la banca online è certamente una comodità di cui oggi non potremmo più fare a meno.

Facciamo i complimenti a Sergio Oriente per la professionalità maturata negli anni, messa sempre a disposizione dei suoi clienti con trasparenza, attenzione e affidabilità.

