Basilicata, investito mentre va in bici: trovato il presunto responsabile! Ecco le ultime notizie

Fermato l’autore dell’incidente che ha causato la morte di un 42enne, pochi giorni fa, a Policoro.

Investito mentre era in sella alla sua bici, forte l’impatto che lo ha scaraventato nel canale sotto il viadotto della complanare 106 Jonica.

Per via delle gravissime ferite riportate l’uomo, di origini straniere, non ce l’ha fatta.

La persona alla guida non si è fermata per prestare soccorso ma, sulla carreggiata, sono stati ritrovati alcuni resti del suo veicolo che hanno permesso agli inquirenti di individuarla.

All’attenzione delle indagini anche le immagini delle telecamere della zona attraverso le quali è stato possibile risalire al presunto responsabile dell’accaduto.

Ci stringiamo al dolore della famiglia per questa perdita.

