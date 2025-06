Basilicata, le imprese del gas lucane fanno chiarezza sul bonus regionale. Ecco gli ultimi aggiornamenti

Come comunicato alla nostra redazione il T.A.R. ha chiarito in accoglimento delle ragioni avanzate delle imprese ricorrenti, che la Regione non può intervenire sulle condizioni economiche di fornitura nel mercato libero e ha quindi sospeso l’efficacia del nuovo disciplinare a cui la Regione imponeva di aderire entro il 30 giugno, pena l’immediata perdita del bonus.

All’esito dell’udienza del prossimo 8 ottobre, verrà emessa la sentenza finale, ma l’ordinanza di sospensiva adottata è già molto chiara ed esplicita sulla fondatezza del ricorso.

Il bonus gas regionale è, quindi, salvo e potrà continuare ad essere erogato a tutti i clienti domestici residenti a prescindere dalle condizioni economiche previste nei contratti di utenza e senza che i clienti stessi debbano fare alcunchè entro il 30 giugno.

Va chiarito e sottolineato che, per effetto diretto del provvedimento del T.A.R., il nuovo disciplinare regionale è stato ritenuto illegittimo dal T.A.R. e privato di ogni effetto, con la conseguenza che sono da considerarsi inefficaci anche tutte le adesioni a tale disciplinare che siano state sinora comunicate alla Regione.

E’ rispristinato il corretto funzionamento del mercato nel rispetto delle norme europee e nazionali: ciascun cliente resta libero di scegliere il miglior offerente nel mercato libero, così come resta l’obbligo dei fornitori di offrire ai clienti vulnerabili le condizioni di tutela previste da ARERA;

in tutti i casi il costo della materia prima resta coperto dal bonus gas regionale.

Le società ricorrenti tengono ad assicurare che continueranno ad applicare regolarmente il bonus gas, come hanno sempre fatto, con piena tutela degli attuali clienti.

Gli effetti in bolletta per gli utenti saranno anche migliorativi rispetto a quelli che sarebbero derivati dall’applicazione del nuovo disciplinare regionale sospeso dal T.A.R., che risultava affetto da molteplici errori e incongruenze anche dal punto di vista tecnico-applicativo.