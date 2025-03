Basilicata, nuovo Segretario Generale Regionale per la Fns-Cisl: ecco di chi si tratta

Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato stampa della Fns-Cisl.

Scrive la Federazione Nazionale sicurezza:

“Il V° Congresso Regionale della Federazione Nazionale della Sicurezza (FNS) Cisl Basilicata, svoltosi ieri, 28 Marzo, presso l’Hotel Giubileo a Rifreddo, in località Pignola (PZ), ha segnato una tappa fondamentale per il futuro della Federazione in regione.

L’evento ha visto il passaggio di consegne tra il Segretario Generale Regionale reggente, Gianfranco Salbini, e il nuovo team di leadership, con l’elezione di Luigi Sabatelli a Segretario Generale Regionale.

Il congresso si è aperto con l’intervento di Salbini, che ha aperto i lavori con un’accurata relazione sui risultati ottenuti durante il suo mandato e ha delineato gli obiettivi raggiunti dalla Federazione negli ultimi anni.

Un’occasione di riflessione sul cammino intrapreso, che ha permesso di consolidare la presenza della FNS in Basilicata e di avanzare temi cruciali per la sicurezza e i diritti dei lavoratori del settore.

Nel suo discorso, Salbini ha anche offerto spunti importanti per il dibattito, richiamando l’attenzione sulle sfide future e sulle necessità di proseguire il lavoro di tutela e crescita del settore.

L’intervento è stato seguito con interesse da tutti i partecipanti, i quali hanno avuto l’opportunità di discutere e proporre idee per il futuro della FNS in Basilicata.

Gli interventi sono proseguiti con la partecipazione del Segretario Generale Regionale Confederale, Vincenzo Cavallo, che ha portato il suo saluto e ha sottolineato l’importanza di un lavoro di squadra all’interno della CISL per raggiungere risultati concreti a favore dei lavoratori.

La conclusione dei lavori è stata affidata al Segretario Generale FNS, Massimo Vespia, che ha ribadito l’importanza del lavoro sindacale per migliorare le condizioni dei lavoratori del settore sicurezza a livello nazionale e regionale.

Il momento clou del congresso è stato l’elezione della nuova Segreteria Regionale della FNS CISL Basilicata.

Con il supporto unanime dei delegati presenti, è stato eletto Luigi Sabatelli come nuovo Segretario Generale Regionale.

Sabatelli, con la sua esperienza nel sindacato, ha ricevuto il mandato di proseguire nel rafforzamento della Federazione e di affrontare le nuove sfide che caratterizzeranno il futuro del settore.

Accanto a lui, è stato eletto Antonio Lovallo come Segretario Regionale.

La squadra di leadership avrà il compito di proseguire l’importante lavoro svolto finora e di rispondere alle nuove esigenze dei lavoratori, puntando su innovazione, formazione e rappresentanza.

Con l’elezione di Luigi Sabatelli e Antonio Lovallo, la FNS CISL Basilicata si prepara a una nuova fase di crescita e impegno.

Il congresso di ieri ha rappresentato un momento di grande partecipazione e di apertura al futuro, con la consapevolezza che la sicurezza dei lavoratori è una questione centrale per il benessere dell’intera comunità.

Il nuovo mandato di Sabatelli e della sua squadra si concentrerà su temi fondamentali come il miglioramento delle condizioni lavorative, l’adeguamento delle politiche di sicurezza e la difesa dei diritti dei lavoratori, continuando a essere un punto di riferimento per il settore.

Concludendo, il congresso di ieri ha segnato non solo un passaggio di testimone, ma anche una rinnovata volontà di crescita e di impegno per una Federazione più forte e pronta a rispondere alle sfide del futuro.

Ecco i componenti eletti per il Consiglio Generale:

Antezza Vincenzo

Baldassarre Michele

Bochicchio Giuseppe

Burgi Antonio

Gallotta Valeria

Grieco Gianluca

Laurenzano Maria

Lovallo Antonio

Pignataro Massimiliano

Sabatelli Luigi