Basilicata: sospeso il servizio di prenotazione delle prestazioni ambulatoriali! Ecco i contatti utili per farsi richiamare

Per consentire l’avvio previsto per il prossimo 7 marzo del nuovo sistema di prenotazione Amico-Cup, è temporaneamente sospeso, a partire dalle ore 19:01 del 4 marzo e fino al 6 marzo, il servizio di prenotazione delle prestazioni ambulatoriali tramite il Call Center unico regionale, il sistema web “Cup in linea” e presso gli sportelli Cup aziendali.

Gli utenti potranno chiamare il Call center unico regionale al numero verde 800 814 814, per lasciare i propri contatti telefonici in modo da essere richiamati a partire dal giorno 7:

dalle ore 19:01 alle ore 20:00 del 4 marzo;

dalle ore 8:00 alle ore 14:00 del 5 marzo.

