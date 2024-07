Prende il via a Potenza il Torneo King of Pozen in programma il 20 e 21 Luglio 2024.

Il torneo sarà valido come prima tappa per l’accesso alle Finali giovanili 3×3 della FIP (Federazione italian pallacanestro) per le categorie Under 18 M/F, Under 16 M/F e Under 14 M/F.

Ecco il link per l’iscrizione al Torneo: https://kingofpozen.it/