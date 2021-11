Bel gesto dell’AZ Picerno agli operatori sanitari: “Ecco il nostro omaggio per tutto quello che avete fatto durante l’emergenza”! I dettagli

Un omaggio, un ringraziamento, per gli operatori sanitari, per ciò che fanno quotidianamente per le comunità.

E’ questo il senso dell’ultima iniziativa messa in campo dalla Società AZ Picerno, che prima del match contro il Foggia, sul sintetico del “Donato Curcio”, ha voluto donare una maglietta della Leonessa ad alcuni operatori sanitari di Picerno, tra medici di famiglia, infermieri e rappresentanti delle associazioni Anpas Angels e Croce Rossa.

Un gesto nei loro confronti che deve essere interpretato solo come in rappresentanza, perchè il ringraziamento e l’omaggio è per tutta la categoria, fatta di persone che si sacrificano e con la loro preparazione e professionalità sono sempre al fianco dei cittadini e dei più bisognosi.

Ecco le parole del Direttore Generale Vincenzo Greco, che ha consegnato la maglietta dell’AZ Picerno alla dott.ssa Rosanna Troiano e dott.ssa Migla Russo, agli infermieri Dina Riviello, Barbara Cillis e Enrico Tirone, e a Natalina Rollo e Nicolina Marino, rappresentanti dell’Anpas Angels e Croce Rossa di Picerno:

“Abbiamo ritenuto opportuno omaggiare gli operatori sanitari per ciò che hanno fatto durante la fase più critica dell’emergenza sanitaria, per quello che stanno facendo e che faranno, anche nelle normali attività.

Riteniamo il loro un lavoro sacrificante e di grande importanza a protezione delle Comunità.

Abbiamo omaggiato solo alcuni operatori sanitari di persona, di Picerno.

Ma questo ringraziamento lo estendiamo a tutta la categoria.

Grazie”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)