Bella, 4 nuovi assunti al Comune: auguri di buon lavoro

Presso la sala consiliare del Comune di Bella (Pz), con grande soddisfazione, si è svolto l’incontro di benvenuto con gli auguri del Sindaco Leonardo Sabato e dell’Amministrazione Comunale ai nuovi quattro assunti al Comune di Bella.

Si tratta di due nuovi agenti istruttori di Polizia Locale (dr.ssa Arianna La Maida e il dr. Roberto Mancuso) assunti con un contratto di lavoro part-time (18 ore) a tempo indeterminato, 1 istruttore amministrativo (dr.ssa Eva Di Vito) e un istruttore contabile (dr. Francesco D’Arca) entrambi con un contratto di lavoro full time a tempo indeterminato.

“L’obiettivo raggiunto con queste nuove assunzioni ci consente di proseguire nell’offrire un servizio pubblico in grado di rispondere con rapidità e qualità alle esigenze dei cittadini. Un impegno concreto di questa Amministrazione verso il rafforzamento della macchina amministrativa.

Oggi è una giornata straordinariamente importante per l’Amministrazione e per tutta la nostra comunità, ha dichiarato il Sindaco Leonardo.

Potevamo implementare l’organico del nostro Comune senza sforzi finanziari, senza sottrarre tempo prezioso ai nostri uffici, attingendo semplicemente allo scorrimento di graduatorie di altri enti e non l’abbiamo fatto.

Abbiamo creduto, invece, e investito, nei concorsi pubblici per creare opportunità occupazionali anche per i giovani del territorio.

Il risultato raggiunto ci ha dato ragione. Tra i quattro neo assunti anche due giovanissimi della nostra Comunità, Eva e Francesco, e ne siamo enormemente orgogliosi”.

Il Sindaco, a nome di tutta l’Amministrazione, si è congratulato con ciascuno dei neo assunti per il traguardo raggiunto sottolineando che il loro ingresso rappresenta un prezioso rafforzamento della macchina amministrativa.

“Siete chiamati a ricoprire un ruolo di fondamentale importanza, al servizio dei cittadini. Vi esorto ad affrontare questo nuovo percorso con lo spirito di servizio, l’impegno e la passione che questa funzione pubblica richiede.

L’augurio che vi facciamo è di un lavoro proficuo e ricco di soddisfazioni, in piena sinergia con i vostri nuovi colleghi e con l’intera struttura comunale.

La collaborazione sarà la chiave per affrontare le sfide future e contribuire concretamente al benessere della nostra Comunità. Ancora complimenti e buon lavoro!” , ha concluso il Sindaco Leonardo Sabato.