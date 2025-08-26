Bella, una serata alla scoperta della fauna e della flora del nostro patrimonio boschivo: ecco l’iniziativa

Si è tenuta nel pomeriggio di Domenica (24 agosto) a Sant’Antonio Casalini di Bella, presso la Piazza della Pace, l’iniziativa “Flora e Fauna del Territorio Bellese” organizzata dall’Amministrazione Comunale di Bella.

La serata è cominciata con la presentazione del libro “Il rumore della libertà” di Gabriella Bulfaro cui è seguito un dialogo con l’autrice sui temi del libro, di impronta ambientale, grazie agli interventi anche dell’Assessore alle Politiche Forestali Carmine Ferrone e dell’Assessore alle Politiche Agricole Maria Antonietta Angrisani esponendo varie curiosità e tematiche del volume.

La serata si è arricchita anche con la proiezione del documentario del naturalista divulgatore Carmine Lisandro “Lucania a Nord Ovest”.

Un’opera di pregio culturale e naturalistico sulla flora e fauna del territorio circostante a cui è seguito l’interessante dibattito con il Sindaco Leonardo Sabato l’Assessore Ferrone e il Garante della Natura della Regione Basilicata, Biagio Costanzo per la prima volta a Bella.

L’Assessore alle Politiche Forestali nel corso dell’iniziativa ha dichiarato:

“L’evento è stato finalizzato alla scoperta della fauna e della flora del nostro patrimonio boschivo al fine di sensibilizzare i cittadini, a partire dalle giovani generazioni, alla salvaguardia di due risorse strategiche del territorio bellese.

Non sono solo risorse naturalistiche, ambientali e paesaggistiche.

Sono risorse produttive che possono dare benefici diretti all’economia locale e all’occupazione.

Insieme agli itinerari di turismo all’aria aperta e nei boschi è necessario promuovere progetti per far diventare tutto l’habitat del patrimonio forestale e la biodiversità un’autentica ricchezza.

Per questo è prioritario programmare interventi di tutela dell’ecosistema naturale Bellese specie per prevenire i continui eventi calamitosi provocati dai cambiamenti climatici”.

La serata si è conclusa con lo spettacolo musicale del gruppo “I Panda”.