Grave incidente di oggi sulla Tito-Brienza: “tra i feriti c’è anche il nostro don Antonio Meliante, Parroco di Arioso e Abriola, e diversi fedeli. Preghiamo per loro”

Un grave incidente si è verificato oggi pomeriggio sulla Statale 95 Tito–Brienza, all’uscita della galleria in territorio di Brienza.

Scrive il sindaco di Pignola, De Luca:

“Coinvolti nello scontro vi erano concittadini di Pignola: nove persone sono rimaste ferite, alcune in condizioni gravi, e trasportate d’urgenza in ospedale anche con l’elisoccorso.

Tra i feriti c’è anche il nostro don Antonio Meliante.

Siamo tutti in apprensione per le condizioni di salute dei nostri concittadini e vicini alle famiglie in queste ore di grande preoccupazione.

Un ringraziamento ai soccorritori, alle forze dell’ordine e ai Vigili del fuoco per il tempestivo intervento.

Stiamo seguendo con attenzione l’evolversi della situazione”.

Anche l’Arcivescovo invita la comunità diocesana a unirsi in preghiera per don Antonio Meliante e per quanti sono stati coinvolti – tra cui diversi fedeli della comunità di Pozzillo – in un incidente stradale sulla Tito-Brienza.

“Ci affidiamo in questo momento ai Santi Patroni e alla Vergine Maria, certi che la loro intercessione li sostenga nella prova e apra tutti alla Speranza”.