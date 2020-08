Bomba d’acqua su Potenza! Strade allagate, vento, tuoni, lampi e albero in strada! Le foto

La bomba d’acqua che si è abbattuta su Potenza ha creato vari disagi agli automobilisti.

Il temporale estivo che si è riversato in città ha creato una vera e propria emergenza (la solita a detta dei cittadini ormai abituati agli allagamenti che si verificano ad ogni nubifragio).

Tra le zone in difficoltà si registrano ancora una volta Via dei Mille, Via del Gallitello, Via dell’Unicef (dove è presente la Polizia Locale) e Bucaletto.

Tombini saltati.

Parte di un albero inoltre è caduto in strada anche nei pressi del Rione Malvaccaro.

Decine le segnalazioni ai Vigili del Fuoco, tempestivamente sul posto.

Raccomandiamo la massima prudenza.

Voi avete avuto difficoltà?

Queste alcune foto.

