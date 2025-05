Bonus 100 euro: ecco come recuperarlo con il modello 730/2025

La stagione del bonus Natale, l’indennità fino a 100 euro riconosciuta ai dipendenti con figli o figlie a carico, non è ancora finita: la dichiarazione dei redditi 2025 è l’occasione per tirare le somme sull’importo aggiuntivo legato alla tredicesima.

Sottolinea Adnkronos che “i lavoratori e le lavoratrici che non hanno potuto richiedere il beneficio al datore di lavoro, o hanno scelto di non farlo, potranno recuperarlo tramite il modello 730/2025.

Allo stesso modo, chi ha beneficiato dell’incremento della busta paga indebitamente dovrà restituirlo.

Con il DL Omnibus, è stato previsto un bonus fino a 100 euro da erogare con la tredicesima per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti con particolari requisiti familiari e reddituali:

almeno una figlia o un figlio a carico, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato;

un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;

un valore dell’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente percepiti superiore a quello delle detrazioni spettanti (capienza fiscale).

Su richiesta dei genitori interessati, i datori di lavoro, in qualità di sostituti d’imposta, sono stati chiamati a erogare l’importo in busta paga fino a un massimo di 100 euro, in base al periodo effettivamente lavorato.

Non tutti e tutte, però, hanno potuto seguire questa strada:

è il caso delle persone con un contratto di lavoro dipendente nel corso del 2024, e tutti i requisiti per ottenere l’indennità, che risultavano disoccupate alla fine dello scorso anno;

ma anche di coloro che operano nel settore domestico e che, quindi, non hanno potuto contare su datori di lavoro che svolgono il ruolo di sostituti d’imposta.

Chi non ha potuto richiedere il bonus 100 euro, quindi, ora potrà recuperarlo tramite il modello 730/2025, ottenendo uno sconto d’imposta o un incremento dell’eventuale rimborso IRPEF spettante.

In presenza delle condizioni previste dalla norma, “l’indennità risultante dalla dichiarazione dei redditi è computata nella determinazione del saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche”, specificano le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate sul modello 730/2025.

Stessa opportunità è prevista per coloro che, pur potendo richiedere il bonus tredicesima al datore di lavoro, non hanno presentato l’autodichiarazione, ad esempio, a causa di dubbi sul rispetto del limite dei 28.000 euro.

La dichiarazione dei redditi, allo stesso tempo, è lo strumento che devono utilizzare anche le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che sono stati meno cauti e hanno ricevuto il bonus 100 euro in busta paga per poi accorgersi di aver superato la soglia reddituale. O anche di aver ricevuto un importo superiore a quello spettante.

Nelle istruzioni del modello 730/2025, l’Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni da seguire per verificare la necessità di procedere con la restituzione.

Nel calcolo del reddito vanno incluse anche le seguenti voci:

la quota esente dei redditi agevolati percepiti dai docenti, ricercatori e impatriati;

i redditi dei fabbricati assoggettati a cedolare secca e delle mance assoggettate ad imposta sostitutiva.

Escluso, invece, il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

In linea generale, per ottenere o restituire il bonus 100 euro i lavoratori e le lavoratrici dipendenti dovranno avere cura di compilare correttamente la SEZIONE V – Riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente del modello 730/2025″.