Brutto incendio ad Avigliano: coraggioso intervento dell’Ispettore della Polizia Telesca!

Un brutto incendio è divampato ad Avigliano.

Come ha fatto sapere il Sindaco Giuseppe Mecca:

“Complimenti a Vigili del Fuoco, Polizia Locale e Protezione Civile che questa mattina, con un tempestivo intervento, hanno evitato che un brutto incendio in Via Bachelet coinvolgesse una abitazione e le persone che vivono in quella zona.

Ringrazio in modo particolare l’Ispettore della Polizia Locale Angelo Telesca, protagonista di un intervento coraggioso, a rischio della propria incolumità.

Sempre grato a donne e uomini che in ogni occasione onorano sempre il corpo di appartenenza e il Comune di Avigliano”.a

