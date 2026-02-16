Cammini d’Italia: questa legge nazionale apre opportunità anche per la Basilicata. I dettagli

“‘Basilicata coast to coast’ è un cammino regionale cinematografico e paesaggistico che abbiamo voluto innalzare a simbolo dei percorsi lucani inseriti, su nostra proposta, nel Piano delle politiche culturali 2025/2027 approvato dal Consiglio regionale.

Ed ora con l’approvazione all’unanimità della legge nazionale ‘Cammini d’Italia’ si aprono opportunità che dobbiamo saper cogliere”.

Lo dichiara il capogruppo del PD in Consiglio regionale, Piero Lacorazza, che aggiunge:

“Abbiamo messo a terra una proposta che risulta evidente dall’ordine del giorno della seduta della III Commissione consiliare convocata per mercoledì prossimo.

Abbiamo chiesto audizioni per mettere a confronto la Regione, l’APT e il CAI per fare una riflessione ed eventualmente aggiornare la legge regionale 51/2000 sulla valorizzazione dei cammini regionali. Siamo pronti per fare un passo avanti ma riteniamo che prima sia utile il confronto.

E in questo contesto strategico, in III Commissione, sempre mercoledì prossimo partirà l’iter di due proposte di legge: la riforma della L.R. 12/2010 ‘Istituzione del Parco Urbano delle Cantine di interesse regionale’ e il sostegno ai ‘Paesaggi delle Produzioni’.

Passaggi normativi e progettuali che, ad esempio, non si limitano alla richiesta di risorse per concretizzare il Vulture Capitale del Vino, che ci ha visti sostenitori sin dall’inizio con evidenti atti in Consiglio, ma offrono condizioni anche strutturali per valorizzare, appunto, paesaggio e produzione”.

‘Insomma siamo di fronte ad una proposta strategica che mettiamo sul tavolo del confronto e che peraltro potrebbe incrociare anche la proposta di legge che abbiamo depositato, insieme all’emendamento approvato nel Piano per le politiche culturali 2025/2027, per la valorizzazione dei dialetti lucani”.