Meteo, attenzione: pioggia in arrivo su Potenza. Ecco le ultime previsioni

Su Puglia, Molise e Basilicata si rinnoveranno condizioni di spiccata instabilità atmosferica; in particolare un nuovo primo passaggio perturbato è atteso fra questo pomeriggio e martedì mattina.

Ma che tempo ci attemde su Potenza?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, oggi Lunedì 16 Febbraio, avremo nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 10°C, la minima di 4°C.

Martedì 17 Febbraio avremo cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. rasserenamenti dal pomeriggio fino a cieli stellati in serata.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 7°C, la minima di 3°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di oggi e domani.