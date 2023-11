Candidatura Potenza ‘Capitale italiana dei Giovani 2024’: “Opportunità grazie alla quale ripartire”. Ecco le ultime notizie

E’ stato votato all’unanimità l’assenso della Consulta degli studenti e dei rappresentanti d’Istituto, al progetto di candidatura di Potenza a ‘Capitale italiana dei giovani 2024’.

101 coloro che hanno assistito all’illustrazione del dossier che è stato portato alla loro attenzione dall’assessore alle Politiche giovanili Vittoria Rotunno, dal coordinatore del Comitato promotore per la Candidatura, Antonio Candela, presente anche il presidente della Consulta provinciale Studentesca di Potenza, Simone Carcuro.

L’assessore Rotunno e il presidente della Consulta Carcuro hanno sottolineato:

“Ringraziamo gli oltre cento ragazzi che oggi qui, in rappresentanza di tutti gli studenti della comunità potentina e delle altre interessate, hanno ritenuto di dare forza all’iniziativa, attraverso un assenso unanime, evidentemente dimostrando di credere alla bontà del lavoro svolto e manifestando la disponibilità a contribuire alla definitiva concretizzazione di quello che sarà poi il documento finale per la candidatura” .

Spiega Candela:

“La giornata di oggi rappresenta un’ulteriore tessera in quel mosaico che è la candidatura di Potenza a ‘Capitale italiana dei giovani’, grazie all’Ufficio Scolastico Regionale, in particolare alla referente Barbara Coviello, e alla neocostituita Consulta provinciale degli studenti.

Una tappa di avvicinamento alla Candidatura che è stata realizzata con la consapevolezza che i primi attori protagonisti, non solo del dossier, ma anche dell’applicazione delle corrette attività dei processi e dei procedimenti realizzati e immaginabili per questa candidatura, sono i ragazzi della nostra comunità.

Comunità che non è solo quella dei giovani della città, ma di tutto il territorio potentino, quelli che guardano a questo traguardo come un’opportunità grazie alla quale ripartire per costruire una nuova visione delle politiche giovanili nella nostra realtà”.