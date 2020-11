Chiuso al transito questo tratto della Potenza-Melfi! Ecco i dettagli

Lungo la strada statale 658 “Potenza-Melfi”, per l’avanzamento dei lavori di realizzazione, in tratti saltuari, di corsie supplementari di sorpasso per i veicoli lenti, si rende necessaria un’interdizione al transito a Lagopesole (PZ), frazione di Avigliano (PZ).

Nel dettaglio, la SS658 sarà chiusa tra il km 17,900 ed il km 21,900, compreso lo svincolo di ‘Lagopesole’, a partire dalle ore 7:00 di venerdì 13 e fino alle ore 6:00 di lunedì 16 novembre, con deviazione della circolazione in loco, precedentemente concordata da Anas con gli Enti Locali interessati.

L’uscita obbligatoria per la circolazione che da Potenza viaggia sulla SS658 in direzione di Melfi sarà in corrispondenza dello svincolo di ‘Sant’Angelo – San Giorgio’, al km 17,900, con prosieguo lungo la SP ex SS93 e rientro in corrispondenza dello svincolo di ‘Lagopesole’, al km 21,900 della SS658; percorso inverso per la circolazione che da Melfi viaggia sulla SS658 in direzione di Potenza.

L’interdizione al transito, necessaria per comprimere i tempi di esecuzione delle attività, è stata fissata a cavallo del weekend, in considerazione della minore incidenza di traffico, anche in relazione ai flussi veicolari che durante i giorni della settimana interessano maggiormente la statale da e verso il limitrofo stabilimento automobilistico; si tratta di una fase intermedia dei lavori che permetterà il ribaltamento del cantiere sul lato opposto della carreggiata.

Alla riapertura verrà quindi istituito il restringimento della carreggiata, sul lato opposto rispetto a quello attuale.

L’intervento in corso lungo la SS658 (che riguarda quattro diversi tratti dell’arteria viaria) ha scopo di innalzare il livello di servizio della arteria viaria, in entrambi i sensi di marcia.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)