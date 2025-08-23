Concorso Miss Italia: a Pignola si elegge Miss Bellezza Lucana 2025. Ecco quando

Una fascia speciale per accedere alle prefinali nazionali di Miss Italia verrà assegnata Lunedì 25 Agosto, alle ore 20:30, a Pignola.

Miss Bellezza Lucana 2025 verrà nominata in Piazza Risorgimento nel “paese dei cento portali” magistralmente scolpiti nella pietra dai maestri scalpellini.

L’organizzazione sarà firmata dalla Carmen Martorana Eventi, esclusivista interregionale di Miss Italia per Puglia e Basilicata, con il patrocinio del Comune di Pignola ed il supporto di Young Minds Events & Co.

La serata sarà condotta da Christian Binetti, apprezzato presentatore tra le altre cose del programma televisivo Miss Italia Puglia e Basilicata in onda su Antennasud che, da sempre vicino a tematiche sociali, porterà sul palco una testimonianza sulla prevenzione oncologica, tema di questa edizione dal momento che la Patron del concorso Patrizia Mirigliani ha firmato un protocollo di intesa con il Presidente nazionale LILT Prof. Francesco Schittulli, per cui materiali informativi e screening gratuiti saranno messi a disposizione durante il tour.

Ospite la possente voce del tenore Luigi Cutrone.

L’hair style delle aspiranti miss sarà curato dai saloni Framesi, la multinazionale italiana dell’hairbeauty professionale.

Ecco i dettagli dell’evento.