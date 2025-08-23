Pignola: una serata per assaporare la bellezza dell’opera lirica. Il concerto gratuito in programma

Un appuntamento che ritorna ogni anno e che lascia assaporare la bellezza dell’opera lirica, incorniciata in uno spettacolo dell’architettura neoclassica pignolese.
Sabato 30 agosto ore 19:30 il TRIO OPERA con il soprano Filomena Solimando, il mezzosoprano Tiziana Lobosco e al pianoforte Emanuela Perito, proporrà un programma dal colore tipicamente lirico, assecondando la ricerca, la riscoperta e lo studio del repertorio della tradizione operistica.
Tra gli autori proposti, nella stupenda corte del Palazzo Marsico di Pignola (largo fontana Vecchia) saranno Verdi, Bizet, Puccini e Donizetti, arricchiti da pagine provenienti da altri capolavori di fine 800.
Ad ingresso libero fino ad esaurimento posti, l’evento è parte della programmazione dell’hub artistico MusicMaggiore, realizzato con il patrocinio del Comune di Pignola e della Regione Basilicata.
Appuntamento a Sabato 30 agosto a Pignola, nel paese dove la magia del verde e della pietra, nasce e si sposa con l’opera lirica.