Concorso pubblico, 1000 autisti al Ministero della Giustizia: ecco requisiti e domanda

Una buona opportunità per i diplomati: il Ministero della Giustizia ha avviato la procedura per la selezione di mille autisti e conducenti di mezzi di trasporto da assumere a tempo indeterminato.

Il bando è stato pubblicato sul portale del reclutamento della pubblica amministrazione InPA e sarà possibile candidarsi online entro il 25 settembre.

Spiega tgcom24 che “l’avviso online per il reclutamento di un nuovo contingente di autisti è stato pubblicato il 7 agosto sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia e sul portale InPA.

Il bando prevede l‘assunzione di personale non dirigenziale – in particolare, di 1.000 autisti e conducenti di automezzi per il trasporto di persone e cose -, da inquadrare nell’Area Assistenti.

I contratti saranno tutti a tempo indeterminato e non è necessaria la laurea: basta il diploma di maturità.

Le mansioni da svolgere possono essere diverse.

Tra tutte: guidare i veicoli di servizio; trasportare le persone all’interno del ministero e assistere negli spostamenti del personale.

Come già spiegato, per candidarsi al concorso basta essere in possesso del diploma di scuola media superiore.

Per quanto riguarda gli altri requisiti, sono quelli comunemente richiesti nei concorsi, e cioè: essere cittadini italiani o di uno degli stati membri dell’Ue, oppure avere un diritto di soggiorno.

Avere compiuto i 18 anni, possedere il pieno godimento dei diritti civili e politici; non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; avere una condotta incensurabile e non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni o per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale.

Non essere stati dichiarati decaduti per avere conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile.

Non avere riportato condanne penali, con sentenze passate in giudicato, per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione.

Per i cittadini di sesso maschile, avere una posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva.

Inoltre, a tutti è richiesta l’idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni.

Per quanto riguarda i documenti indispensabili per poter partecipare al concorso, è necessario possedere la patente di guida di categoria B, valida da almeno tre anni e con un punteggio residuo pari ad almeno 18 punti.

Inoltre, non bisogna essere incorsi, negli ultimi tre anni, nella sospensione della patente ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della strada.

Per poter partecipare al concorso bisogna inviare la domanda esclusivamente per via telematica collegandosi all’apposita area sul portale del reclutamento della pubblica amministrazione InPA.

È necessario registrarsi e, per poter accedere, serve avere una identità digitale, quindi: credenziali Spid oppure Carta di identità elettronica Cie, oppure Cns.

Bisogna inoltre possedere un indirizzo di posta elettronica certificata Pec o domicilio digitale.

Le domande di ammissione al concorso vanno compilate e inviate entro le ore 12.00 del 25 settembre 2024.

La procedura di selezione per l’assunzione di 1.000 autisti a tempo indeterminato presso il Ministero della Giustizia prevede il superamento di una prova scritta e di una prova pratica.