Corleto Perticara, variante inglese: “Invitiamo la cittadinanza alla calma”! I chiarimenti del Sindaco

Scrive il Sindaco di Corleto Perticara (PZ), Mario Montano, per tranquillizzare tutti i concittadini aggiornandoli sulle ultime notizie in suo possesso.

Riporta il Primo Cittadino di Corleto Perticara (PZ):

“Ad oggi nel nostro comune persiste solo un caso di contagio da Covid 19 non riconducibile alla variante inglese.

La notizia diffusa in data odierna riguarda il sequenziamento del virus relativo a casi registrati mesi addietro di soggetti attualmente guariti e che nel periodo di contagio hanno scrupolosamente osservato l’isolamento domiciliare!

Invitiamo la cittadinanza alla calma e soprattutto al rispetto rigoroso delle regole anticontagio”.

In allegato alla precedente dichiarazione, ecco il Comunicato Stampa integrale:

“Attoniti e sgomenti nella giornata odierna abbiamo appreso che nel nostro Comune sono stati accertati i primi casi di variante inglese da Covid 19.

Per le modalità con cui è stata diffusa la notizia essa fa intendere che questi casi siano stati accertati in data odierna, in realtà la situazione si è evoluta diversamente.

Nel periodo natalizio alcuni cittadini residenti ma domiciliati in Inghilterra hanno fatto rientro a Corleto e successivamente è stato accertata la loro positività al Covid 19.

Seguita correttamente la profilassi sanitaria ed osservato rigorosamente l’isolamento domiciliare questi cittadini sono guariti da tempo.

Il sequenziamento del virus è riferito, dunque, a casi registrati mesi addietro che nel frattempo sono guariti a seguito dell’isolamento domiciliare e delle cure del caso.

Tale precisazione è importante a difesa della verità e per preservare l’ordine e la quiete pubblica oggi fortemente minata da una notizia divulgata in maniera superficiale ed incompleta che ha suscitato non poco panico nella nostra comunità.

Alla luce di quanto esposto vogliamo rassicurare la popolazione precisando che ad oggi risulta esservi solo un caso di contagio in piattaforma, certamente non riconducibile alla variante in discorso“.

