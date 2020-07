Coronavirus: ad Avigliano, dopo il nuovo caso positivo, negativi 30 tamponi. Ecco le ultime notizie

Novità sul fronte Coronavirus ad Avigliano.

L’aggiornamento proviene dal primo cittadino, Vito Summa, che fa sapere:

“Dopo le preoccupazioni per il nuovo caso positivo registrato nei giorni scorsi, stanno arrivando i RISULTATI UFFICIALI dei tamponi effettuati a partire dal lunedì scorso.

Su 36 tamponi effettuati, 30 di questi sono stati processati tutti con esito negativo.



Sono numeri che fanno tirare un sospiro di sollievo, anche se questa vicenda insegna, ove mai ce ne fosse la necessità, come il virus continui a circolare e rimanga un pericolo incombente.



Siamo impegnati in questi giorni a predisporre tutte le misure necessarie per l’avvio dell’anno scolastico in sicurezza e garantire la ripresa di eventi culturali e attività, sempre nel rispetto delle linee guida diramate in queste settimane.



Ma è necessario ribadire la necessità di rispettare le norme di sicurezza, anche se ormai fortemente contenute e, soprattutto, proteggere i nostri nonni e le persone adulte, che sono la parte debole più esposta al rischio”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)