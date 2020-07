Coronavirus Basilicata: 1 positivo su 360 tamponi. Ecco l’ultimo aggiornamento ufficiale

La task force regionale comunica che nella giornata del 24 luglio sono stati processati 360 tamponi per la ricerca di contagio da covid 19.

Di questi, 359 sono risultati negativi e 1 positivo.

Il caso positivo riguarda un cittadino di nazionalità estera che si trova in isolamento in Basilicata.

Tale positività è in attesa di conferma a seguito di riprocessazione del tampone presso il laboratorio dell’ospedale San Carlo di Potenza, così come è in attesa di conferma definitiva la positività di una delle 38 persone che si trovano in isolamento in strutture dedicate della Basilicata.

Ieri è guarita una persona.

Con questo aggiornamento i residenti in Basilicata attualmente positivi sono 2 e si trovano entrambi in isolamento domiciliare.

Si registra inoltre la guarigione di un’altra persona, la cui positività era stata riscontrata e conteggiata in Lombardia, ma che si trovava in isolamento domiciliare in Basilicata.

Nel reparto di malattie infettive dell’ospedale ‘San Carlo’ di Potenza sono ricoverate 2 persone di nazionalità estera e provenienti da Stato estero e che per questo non rientrano nel totale dei lucani contagiati.

Ai positivi vanno aggiunti nel complesso:

28 persone decedute (9 di Potenza, 2 di Paterno, 1 di Spinoso, 2 di Moliterno, 1 di Villa d’Agri, 2 di Rapolla, 1 di Irsina, 1 di Montemurro, 1 di Pisticci, 2 di Matera, 1 di San Costantino Albanese, 2 di Avigliano, 1 di Tursi, 1 di Aliano, 1 di Bernalda);

373 guariti;

2 persone di nazionalità estera ricoverate all’Ospedale ‘San Carlo’, 4 persone di nazionalità estera che si trovano in isolamento domiciliare in Basilicata, di cui 1 in attesa di conferma;

38 cittadini stranieri in isolamento in strutture dedicate in Basilicata, di cui 1 in attesa di conferma;

2 cittadini lucani in isolamento in Basilicata ma sottoposti a tampone in Emilia Romagna e in Puglia e lì conteggiati.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 45.706 tamponi, di cui 45.139 risultati negativi.

