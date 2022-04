Coronavirus Basilicata: ecco gli ultimi dati della Fondazione Gimbe

Questa la situazione sul fronte Coronavirus in Basilicata secondo la Fondazione Gimbe che, nel suo ultimo rapporto, fa sapere:

“Dal 20 al 26 aprile scorso, in Basilicata si registra una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi per centomila abitanti (5.247 rispetto ai 4.912 della settimana precedente) e si evidenzia un aumento dei nuovi casi (+44,8%), sempre rispetto al periodo 13-19 aprile scorso.

Sopra media nazionale i posti letto in area medica (22%), sotto soglia quelli in terapia intensiva (2,5%) occupati da pazienti covid-19″.

I dettagli.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)