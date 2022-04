Coronavirus Basilicata, oltre 700 nuovi positivi. Ecco i dati

La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 5 Aprile, sono state effettuate 248 vaccinazioni.

A ieri sono 467.973 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (84,6 per cento), 441.239 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (79,8 per cento) e 352.622 (63,7 per cento) quelli che hanno ricevuto la terza dose per un totale di somministrazioni effettuate pari a 1.261.937 su 553..254 residenti (dati portale Poste italiane).

In totale sono 103 le persone ricoverate:

57 nell’ospedale San Carlo di Potenza, di cui 1 in terapia intensiva,

46 nell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, di cui nessuno in terapia intensiva.

Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 3.439 tamponi (molecolari ed antigenici) per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 704 sono risultati positivi.

Nella stessa giornata sono state 583 le guarigioni.

Seguirà bollettino completo con i dati di tutti i comuni.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)