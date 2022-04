Coronavirus, “buona notizia per la Basilicata: diminuzione dei nuovi casi Covid”. Le parole di Bardi

“Una buona notizia per la Basilicata dalla fondazione GIMBE: diminuzione dei nuovi casi Covid (-20,1%) rispetto alla settimana precedente.

Avevamo troppi positivi, finalmente il trend è stato invertito.

Raccomando sempre prudenza e responsabilità.

Proteggiamo i lucani”.

Queste le parole del Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, sugli ultimi dati rilevati nella nostra regione in tema di Coronavirus.

Infatti, secondo la fondazione Gimbe in Basilicata:

• nella settimana 6-12 aprile si registra una performance in miglioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (4802) e si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi (-20,1%) rispetto alla settimana precedente. Sopra media nazionale i posti letto in area medica (24,8%) mentre sono sotto media nazionale i posti letto in terapia intensiva (2,5%) occupati da pazienti COVID-19;

• la popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari 83,4% (media Italia 84,1%) a cui aggiungere un ulteriore 2,1% (media Italia 1,6%) solo con prima dose;

• il tasso di copertura vaccinale con terza dose è del 84,7% (media Italia 83,7%).

• il tasso di copertura vaccinale con quarta dose (persone immunocompromesse) è del 1,5% (media Italia 8,9%).

• la popolazione 5-11 che ha completato il ciclo vaccinale è pari 42,2% (media Italia 33,9%) a cui aggiungere un ulteriore 4,9% (media Italia 3,6%) solo con prima dose;

• L’elenco dei nuovi casi per 100.000 abitanti dell’ultima settimana suddivisi per provincia:

– Potenza 951 (-18,4% rispetto alla settimana precedente);

– Matera 639 (-24,8% rispetto alla settimana precedente).a

