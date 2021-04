Coronavirus, Caiata: “riaprire in sicurezza gli impianti sportivi, le palestre, le piscine e tutte le strutture del Sistema Sport. Incompetenza del Governo non penalizzi l’economia”

“A più di un anno dall’inizio del primo lockdown, la pandemia continua a penalizzare lo Sport.

Non è possibile che l’unica soluzione per contrastare il virus trovata dal governo dei ‘migliori’ oramai sempre più miope nei confronti dei bisogni della popolazione, sia chiudere tutto.

Questo comportamento incomprensibile è in continuità con le decisioni non prese dall’allora ministro Spadafora e dall’attuale sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali, che hanno avuto come unico risultato quello di mettere in ginocchio lo Sport e tutti coloro che ci lavorano e ci vivono.

Occorre decidere, dobbiamo riaprire in sicurezza gli impianti sportivi, le palestre, le piscine e tutte le strutture del Sistema Sport che contribuiscono al benessere e alla salute delle persone”.

Così il deputato di Fratelli d’Italia Salvatore Caiata che prosegue:

“Gli imprenditori dello Sport hanno rispettato le prescrizioni del Cts, investendo in sicurezza e nuove tecnologie, permettendo di fare un passo in avanti verso la normalità.

Non è possibile che i ritardi nella somministrazione dei vaccini e l’incompetenza del Governo debbano continuare a penalizzare la nostra economia”.

