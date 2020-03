CORONAVIRUS: cittadina originaria di Rapolla residente a Barile risultata positiva. Ecco le parole del Sindaco

Domiciliata a Barile la cittadina di Rapolla che, come anticipato oggi, è risultata positiva al nuovo Coronavirus.

Di seguito una dichiarazione del Sindaco di Barile, Antonio Murano:

“Care/i concittadine/i,

L’Autorità Sanitaria Locale mi ha comunicato che una cittadina originaria di Rapolla e domiciliata a Barile è risultata essere positiva al tampone Covid-19 effettuato presso il reparto malattie infettive dell’ospedale San Carlo, presso il quale è tutt’ora ricoverata.

Ora più che mai torno a rappresentaVi la necessità di prendere seriamente a cuore tutte le precauzioni possibili e necessarie per astenerci con ASSOLUTO RIGORE e SENZA ECCEZIONE ALCUNA alle disposizioni ordinate dai decreti e ordinanze emesse.

Vi chiedo di LIMITARE AL MASSIMO ogni spostamento se non per motivate esigenze primarie, così come ordinate dai DPCM e del Presidente della Giunta regionale.

DOBBIAMO RISPETTARE LE REGOLE e imporci, responsabilmente, il RISPETTO DELLE STESSE, se vogliamo contenerne il virus e superare questo difficile momento!

Nelle prossime ore seguiranno aggiornamenti.

Un caro abbraccio a Voi tutti”.