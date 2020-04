Coronavirus in provincia di Potenza: nell’ultima settimana 344 sanzionati ed esercizi commerciali chiusi! Ecco l’attività della Polizia

In relazione alle attività di controllo svolte dalle Forze territoriali di Polizia, dalla Polizia Provinciale e dalle Polizie Municipali dei Comuni della provincia, per verificare il rispetto delle misure di contenimento della diffusione dell’epidemia COVID-19, si comunica che, nella giornata di ieri, Domenica 5 aprile 2020, sono state controllate 675 persone di cui 30 sanzionate ai sensi dell’art. 4 comma 1 del D.L. 25.3.2020 n. 19 per mancato rispetto degli obblighi previsti dai recenti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e 911 esercizi commerciali di cui 1 sanzionato e 1 provvisoriamente chiuso.

Nell’ultima settimana, (dal 30 marzo al 5 aprile) sono stati effettuati 8510 controlli a persone, di cui 344 sanzionate ai sensi dell’art. 4 comma 1 del D.L. 25.3.2020 n. 19 e 1 ex artt. 495 e 496 c.p. (false attestazioni).

Gli esercizi commerciali controllati sono stati 9469, di cui 8 titolari sanzionati e 5 provvisoriamente chiusi.

Complessivamente sono state controllate 23.302 persone di cui 1048 sanzionate e 27.400 esercizi commerciali di cui 33 titolari sanzionati.a

